Взрыв
Wink
Фильмы
Взрыв

Взрыв (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Blast
Боевик, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шальные деньги заставили капитана Диксона пойти в этот рейс. Дело обычное – отогнать старый танкер в Калифорнийскую бухту. Но пассажиры судна оказались террористами. Их босс – головорез Киттридж – задумал ограбление века. Под его прицелом – главные банки ведущих стран.

Замести следы должен мощный взрыв электромагнитной бомбы, который готовят боевики. Отважному Диксону не одолеть врагов в одиночку. Встанут ли его друзья на путь предательства? Это вопрос жизни и смерти, и не только для Диксона, но и для всего мира.

Страна
Германия, ЮАР, США
Жанр
Боевик, Триллер

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взрыв»