Взрыв (фильм, 2004) смотреть онлайн

Шальные деньги заставили капитана Диксона пойти в этот рейс. Дело обычное – отогнать старый танкер в Калифорнийскую бухту. Но пассажиры судна оказались террористами. Их босс – головорез Киттридж – задумал ограбление века. Под его прицелом – главные банки ведущих стран.



Замести следы должен мощный взрыв электромагнитной бомбы, который готовят боевики. Отважному Диксону не одолеть врагов в одиночку. Встанут ли его друзья на путь предательства? Это вопрос жизни и смерти, и не только для Диксона, но и для всего мира.

