Взрыв (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Blast
Боевик, Триллер18+
О фильме
Шальные деньги заставили капитана Диксона пойти в этот рейс. Дело обычное – отогнать старый танкер в Калифорнийскую бухту. Но пассажиры судна оказались террористами. Их босс – головорез Киттридж – задумал ограбление века. Под его прицелом – главные банки ведущих стран.
Замести следы должен мощный взрыв электромагнитной бомбы, который готовят боевики. Отважному Диксону не одолеть врагов в одиночку. Встанут ли его друзья на путь предательства? Это вопрос жизни и смерти, и не только для Диксона, но и для всего мира.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хикокс
- Актёр
Эдди
Гриффин
- Актёр
Винни
Джонс
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- САктёр
Суп
- ШАктёр
Шэгги
- НВАктриса
Надин
Веласкес
- ХЕАктёр
Ханнес
Енике
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- УГАктёр
Уорвик
Грайр
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- НЭАктёр
Никки
Эндрюс
- ПдАктёр
Поль
дю Туа
- ЛКАктёр
Лэнгли
Кирквуд
- ДСАктёр
Дин
Слэйтер
- БУАктёр
Бретт
Уайтхед
- КБАктёр
Клайд
Бернинг
- МВАктёр
Морн
Виссер
- ПМАктёр
Пьер
Мальэрб
- ЭДАктёр
Эдди
Дрисколл
- АОАктёр
Андре
Одендаал
- МЕАктёр
Майкл
Е. Сатраземис
- БГАктёр
Бретт
Голдин
- ГФАктёр
Глен
Фишер
- МДАктёр
Майкл
Дюб
- КЯАктёр
Карл
Янсон
- КФАктёр
Кокей
Фалкоу
- КМАктёр
Колин
Мосс
- ЭХАктёр
Энтони
Хикокс
- ЭМАктёр
Энтони
Мо Маре
- ЭУАктёр
Эндрю
Уэли
- ЭПАктриса
Эдриэнн
Пирс
- ММАктёр
Майкл
Майер
- ШМАктёр
Шон
Майкл
- ДЛАктёр
Деон
Лотз
- ГААктёр
Глен
Аптон
- ДПАктёр
Джоэль
Поллак
- ТМАктриса
Тэррин
Мэйкер
- НБАктриса
Натали
Бекер
- ОХАктёр
Омар
Хогбен
- ТКАктёр
Тайрон
Кеог
- ЮДАктёр
Юджин
Джонкер
- ДОАктёр
Дэвид
Олтмэн
- МААктёр
Марко
Ассанте
- АБАктёр
Антон
Блейк
- ПУАктёр
Патрик
Уолтон мл.
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- Продюсер
Брэд
Кревой
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- КРПродюсер
Клаус
Реттиг
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ДСКомпозитор
Дэнни
Сабер