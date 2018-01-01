Wink
Фильмы
Взрыв
Актёры и съёмочная группа фильма «Взрыв»

Актёры и съёмочная группа фильма «Взрыв»

Режиссёры

Мартин Шенк

Martin Schenk
Режиссёр

Актёры

Лизель Мэтьюз

Liesel Matthews
АктрисаEars
Блейк Херон

Blake Heron
АктёрJonesy
Адам Лаворна

Adam LaVorgna
АктёрShnetz
Тони Денмен

Tony Denman
АктёрCorn
Эд Лотер

Ed Lauter
АктёрSwenson
Эрин Чэмберс

Erin Chambers
АктрисаNori
Майкл Дикман

Michael Dickman
АктёрAtherton
Джеймс Чэнс

James Chance
АктёрBailey
Дэнис Арндт

Denis Arndt
АктёрSheriff
Марк Кансио

Mark Cancio
АктёрBenny
Трейси Уолтер

Tracey Walter
АктёрZeke
Мултри Паттен

Moultrie Patten
АктёрEd
Мелик Малкасиан

Melik Malkasian
АктёрGuard
Терри Матисон

Terri Mathieson
АктрисаMrs. Jones
П.Дж. Соулз

P.J. Soles
АктрисаDeputy
Джанин Джексон

Jeanine Jackson
АктрисаPrincipal Biggs
Линда Берден-Уильямс

Linda Burden-Williams
АктрисаMrs. Feinberg
Бетти Мойер

Betty Moyer
АктрисаDoctor
Гено Ромо

Geno Romo
Актёр

Сценаристы

Мартин Шенк

Martin Schenk
Сценарист

Продюсеры

Зейн В. Левитт

Zane W. Levitt
Продюсер

Монтажёры

Трой Такаки

Troy Takaki
Монтажёр

Операторы

Трой Смит

Troy Smith
Оператор

Композиторы

Энтони Маринелли

Anthony Marinelli
Композитор