Актёры и съёмочная группа фильма «Взгляд»

Режиссёры

Альфредо Урета

Alfredo Ureta
Режиссёр

Актёры

Нестор Хименес

Néstor Jiménez
Актёр
Галия Гонсалес

Galia Gonzalez
Актриса

Сценаристы

Альфредо Урета

Alfredo Ureta
Сценарист

Продюсеры

Альфредо Урета

Alfredo Ureta
Продюсер
Сусел Очоа

Susel Ochoa
Продюсер
Алексис Еро

Alexis Yero
Продюсер

Монтажёры

Альфредо Урета

Alfredo Ureta
Монтажёр

Композиторы

Хуан Антонио Лейва

Juan Antonio Leyva
Композитор
Магда Роза Галван

Magda Rosa Galban
Композитор