Взгляд (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Le regard
Драма, Военный18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
70-летний французский фотограф Альбер Тюи готовит выставку своих фоторабот. Однако ему не хватает фотографий, сделанных им в 19 лет, когда он служил фотографом во французской армии во время войны за независимость Марокко, и которые так и не были опубликованы. Чтобы завершить ретроспективу своей карьеры, Альбер возвращается в Марокко в поисках негативов, которые, как он считает, надёжно захоронены в стране. Но всё идёт не по плану, и фотограф сталкивается с демонами своего прошлого...
Рейтинг
- НЭРежиссёр
Нур
Эддин Лахмари
- ХЭАктёр
Хассан
Эссакали
- ХБАктёр
Халид
Бенчагра
- АДАктёр
Абделла
Дидан
- ЖЗАктёр
Жак
Забор
- ФКАктёр
Флориан
Кадиу
- ОЛАктёр
Огустен
Легран
- КХАктриса
Кельтум
Хаджами
- ГЛАктёр
Гийом
Лансон
- ДРАктёр
Дрисс
Рухе
- МНАктёр
Мохсин
Надифи
- НЭСценарист
Нур
Эддин Лахмари
- ОЙПродюсер
Омунд
Йоханнесен
- АЛПродюсер
Абдельхай
Лараки
- ЭОПродюсер
Эгиль
Одегард
- АНПродюсер
Азиз
Надифи
- СЭМонтажёр
Скуле
Эриксен
- ТХМонтажёр
Тригве
Хэйген
- ФРМонтажёр
Филип
Равет
- ЭБКомпозитор
Эистейн
Боассен