Взгляд (фильм, 2005) смотреть онлайн

70-летний французский фотограф Альбер Тюи готовит выставку своих фоторабот. Однако ему не хватает фотографий, сделанных им в 19 лет, когда он служил фотографом во французской армии во время войны за независимость Марокко, и которые так и не были опубликованы. Чтобы завершить ретроспективу своей карьеры, Альбер возвращается в Марокко в поисках негативов, которые, как он считает, надёжно захоронены в стране. Но всё идёт не по плану, и фотограф сталкивается с демонами своего прошлого...



