Актёры и съёмочная группа фильма «Взгляд»
Актёры
АктёрDet. Pryce's boss
Морис РоевзMaurice Roëves
АктрисаIsobel
Джессика ОйелоуоJessica Oyelowo
АктёрMichael Lewis
Эндрю МаккартиAndrew McCarthy
АктёрSgt. Eric Mills
Дэвид РоуперDavid Roper
АктёрCharles Dodgson
Александр АрмстронгAlexander Armstrong
АктёрTourist in New York
Джулиан ФёртJulian Firth
АктрисаMargaret Smith
Онор БлэкманHonor Blackman
АктрисаDetective Pryce
Аманда РедманAmanda Redman
АктёрGhost in Hotel Parking Garage
Клэйб ХартлиClabe Hartley
АктёрJake