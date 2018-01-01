Wink
Взгляд
Актёры и съёмочная группа фильма «Взгляд»

Актёры и съёмочная группа фильма «Взгляд»

Режиссёры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Режиссёр

Актёры

Морис Роевз

Maurice Roëves
АктёрDet. Pryce's boss
Джессика Ойелоуо

Jessica Oyelowo
АктрисаIsobel
Эндрю Маккарти

Andrew McCarthy
АктёрMichael Lewis
Дэвид Роупер

David Roper
АктёрSgt. Eric Mills
Александр Армстронг

Alexander Armstrong
АктёрCharles Dodgson
Джулиан Фёрт

Julian Firth
АктёрTourist in New York
Онор Блэкман

Honor Blackman
АктрисаMargaret Smith
Аманда Редман

Amanda Redman
АктрисаDetective Pryce
Клэйб Хартли

Clabe Hartley
АктёрGhost in Hotel Parking Garage
Кевин Тай

Kevin Tighe
АктёрJake

Сценаристы

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Сценарист

Продюсеры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Продюсер
Джереми Болт

Jeremy Bolt
Продюсер
Джулия Уэбб

Julia Webb
Продюсер
Крис Симес

Chris Symes
Продюсер

Художники

Пенни Кроуфорд

Penny Crawford
Художница
Ричард Бриджлэнд

Richard Bridgland
Художник
Эндрю Манро

Andrew Munro
Художник
Верити Хоукс

Verity Hawkes
Художница

Монтажёры

Дэвид Гэмбл

David Gamble
Монтажёр

Композиторы

Жослин Пук

Jocelyn Pook
Композитор