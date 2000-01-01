Взгляд (фильм, 2000) смотреть онлайн

Молодого американского архитектора Майкла Льюиса оправляют в Великобританию, где он должен начать реставрацию старой лондонской гостиницы.



Но обычная командировка оборачивается кошмаром: Майкл оказывается втянутым в цепь страшных и таинственных событий. В гостинице обитает 21 неприкаянное приведение: бедняги не закончили свои дела на земле, а посему их души не могут найти успокоения...



