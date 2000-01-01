Взгляд (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Sight
Ужасы, Триллер16+
О фильме
Молодого американского архитектора Майкла Льюиса оправляют в Великобританию, где он должен начать реставрацию старой лондонской гостиницы.
Но обычная командировка оборачивается кошмаром: Майкл оказывается втянутым в цепь страшных и таинственных событий. В гостинице обитает 21 неприкаянное приведение: бедняги не закончили свои дела на земле, а посему их души не могут найти успокоения...
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- МРАктёр
Морис
Роевз
- ДОАктриса
Джессика
Ойелоуо
- ЭМАктёр
Эндрю
Маккарти
- ДРАктёр
Дэвид
Роупер
- АААктёр
Александр
Армстронг
- ДФАктёр
Джулиан
Фёрт
- ОБАктриса
Онор
Блэкман
- АРАктриса
Аманда
Редман
- КХАктёр
Клэйб
Хартли
- КТАктёр
Кевин
Тай
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- ДУПродюсер
Джулия
Уэбб
- КСПродюсер
Крис
Симес
- ПКХудожница
Пенни
Кроуфорд
- РБХудожник
Ричард
Бриджлэнд
- ЭМХудожник
Эндрю
Манро
- ВХХудожница
Верити
Хоукс
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гэмбл
- ЖПКомпозитор
Жослин
Пук