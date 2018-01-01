Взгляд (фильм, 1988) смотреть онлайн

О фильме
Юный герой Далер - наполовину таджик, наполовину, как он полагает - русский. Его мать - карачаевка, случайно спасшаяся от сталинского геноцида и скрывающая свою национальность. Далер получает паспорт и хочет записать в графе «национальность» - «гражданин СССР». Разве это крамольно? Должен ли человек во что бы то ни стало быть официально приписанным к какой-то конкретной национальности? Должны ли его жизнь, судьба складываться в какой бы то ни было зависимости от пресловутого «пятого пункта» анкеты?
Рейтинг
- ВАРежиссёр
Валерий
Ахадов
- СКРежиссёр
Сайдо
Курбанов
- ХААктёр
Хабибулло
Абдураззаков
- АМАктёр
Ато
Мухамеджанов
- Актриса
Ирина
Мельник
- ШИАктёр
Шухрат
Иргашев
- ВМАктёр
Владимир
Махкамов
- ГЧАктриса
Галина
Чигинская
- ЕКАктёр
Евгений
Козловский
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- ГТАктриса
Галина
Тменова
- Актриса
Людмила
Полякова
- ММСценарист
Музаффар
Маджидов
- ВАСценарист
Валерий
Ахадов
- ЛМСценарист
Леонид
Махкамов
- КАХудожник
Константин
Аваков
- ГАКомпозитор
Геннадий
Александров