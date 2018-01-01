Взгляд (фильм, 1988) смотреть онлайн

Юный герой Далер - наполовину таджик, наполовину, как он полагает - русский. Его мать - карачаевка, случайно спасшаяся от сталинского геноцида и скрывающая свою национальность. Далер получает паспорт и хочет записать в графе «национальность» - «гражданин СССР». Разве это крамольно? Должен ли человек во что бы то ни стало быть официально приписанным к какой-то конкретной национальности? Должны ли его жизнь, судьба складываться в какой бы то ни было зависимости от пресловутого «пятого пункта» анкеты?



