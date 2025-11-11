Взаперти (фильм, 2002) смотреть онлайн

В 19 лет Клод попадает в исправительную колонию строгого режима. Его сильная воля и хорошие внешние данные сразу же приводят к конфликту с Тарзаном — тюремным авторитетом. За искусное умение отражать жестокие нападки Тарзана, Клоду приходится заплатить слишком высокую цену — его жизнь в опасности.



Зизи, лидер противоборствующей тюремной группировки, замечает потенциал Клода и предлагает защиту. В ответ на это Клоду необходимо стать членом группировки Тарзана и участвовать в боях за власть на территории тюрьмы.



Драки переходят в затяжные бои и становятся все более жестокими и onacными. Клод ощущает, что влияние Зизи гнетет его все больше и больше и в отчаянии обращается к Фантому — двадцатилетнему ветерану тюрьмы. Но напряжение, агрессия и злоба слишком велики. Подчинится ли Клод Фантому и сумеет ли отказаться от кровавой мести?..

