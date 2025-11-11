Взаперти (фильм, 2002) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В 19 лет Клод попадает в исправительную колонию строгого режима. Его сильная воля и хорошие внешние данные сразу же приводят к конфликту с Тарзаном — тюремным авторитетом. За искусное умение отражать жестокие нападки Тарзана, Клоду приходится заплатить слишком высокую цену — его жизнь в опасности.
Зизи, лидер противоборствующей тюремной группировки, замечает потенциал Клода и предлагает защиту. В ответ на это Клоду необходимо стать членом группировки Тарзана и участвовать в боях за власть на территории тюрьмы.
Драки переходят в затяжные бои и становятся все более жестокими и onacными. Клод ощущает, что влияние Зизи гнетет его все больше и больше и в отчаянии обращается к Фантому — двадцатилетнему ветерану тюрьмы. Но напряжение, агрессия и злоба слишком велики. Подчинится ли Клод Фантому и сумеет ли отказаться от кровавой мести?..
Рейтинг
- МЖРежиссёр
Мишель
Жетте
- ЭОАктёр
Эммануэль
Огер
- КЛАктриса
Карин
Лемье
- ДБАктёр
Давид
Бутен
- ПДАктёр
Поль
Дион
- ДДАктёр
Доминик
Дарсэиль
- СБАктёр
Сильвен
Бьюшам
- ЖБАктёр
Жан-Робер
Бурдаж
- ГБАктёр
Гэбриел
Беланже
- ДКАктёр
Диано
Клаве
- КДАктёр
Кристофер
Дайсон
- МУАктёр
Милфорд
Уэйн Кемп
- СУАктёр
Стефани
Уэлле
- ЖПАктёр
Жан-Себастьян
Пурье
- МПАктриса
Мишель
Пелокин
- МЖСценарист
Мишель
Жетте
- МЖПродюсер
Мишель
Жетте
- МЖМонтажёр
Мишель
Жетте
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- ЛЛОператор
Ларри
Линн