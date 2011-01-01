Взаимная выгода (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Неуверенный в себе адвокат Майк Флаэрти, пытаясь прокормить семью, подрабатывает тренером по борьбе в средней школе и связывается с бывшим звездным спортсменом, который участвует в некоторых сомнительных деловых операциях. Майк берет на себя опеку над пожилыми клиентами в отчаянной попытке сохранить свою адвокатскую практику на плаву. Когда один из подростков, внук клиента, убегает из родительского дома, жизнь Майка переворачивается с ног на голову, а его взаимовыгодное положение превращается в нечто гораздо более сложное, чем он когда-либо ожидал.



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