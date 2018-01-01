Вызов (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Set It Off
Боевик, Триллер18+
О фильме
Четыре чернокожие женщины из бедных районов Лос-Анджелеса, полные решимости положить конец своей постоянной борьбе, решают жить по одному правилу: получить желаемое или умереть, пытаясь это сделать. Поэтому они берут реванш и попутно грабят несколько банков.
- Режиссёр
Ф.
Гэри Грей
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ТДАктёр
Томас
Джеффресон Бёрд
- КЭАктриса
Кимберли
Элиз
- ВБАктёр
Ван
Баумм
- ЧЛАктёр
Чаз
Ламар Шеперд
- Актриса
Куин
Латифа
- БААктёр
Блэр
Андервуд
- ВБАктёр
Винсент
Баумм
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- КЛСценарист
Кейт
Ланье
- ТБСценарист
Такаси
Баффорд
- ОКПродюсер
Орен
Каулз
- АОПродюсер
Аллен
Олсоубрук
- КЛПродюсер
Кейт
Ланье
- ДППродюсер
Дэйл
Поллок
- РУХудожник
Робб
Уилсон Кинг
- ЛЛХудожник
Лэнс
Ломбардо
- СВХудожница
Сильвия
Вега-Васкез
- ДКМонтажёр
Джон
Картер
- Композитор
Кристофер
Янг