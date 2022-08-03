Высшее общество (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, High Life
Фантастика, Триллер108 мин18+
О фильме
Экипаж космического корабля, похожего на гроб, бороздит просторы вселенной, чтобы исследовать энергетический потенциал чeрной дыры. Успех эксперимента под большим вопросом, ведь команда состоит сплошь из преступников и отбросов общества, которым на воле грозило пожизненное заключение.
СтранаВеликобритания, Франция, Германия, Польша
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Клер
Дени
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актриса
Жюльет
Бинош
- АБАктёр
Андре
Бенджамин
- Актриса
Миа
Гот
- АБАктриса
Агата
Бузек
- Актёр
Ларс
Айдингер
- КТАктриса
Клер
Тран
- ЮМАктёр
Юэн
Митчелл
- ГОАктриса
Глория
Обианьо
- СЛАктриса
Скарлет
Линдси
- Сценарист
Клер
Дени
- ЭЛСценарист
Эндрю
Литвак
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ГЛМонтажёр
Гай
Лекорн
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ТНОператор
Томаш
Наумюк