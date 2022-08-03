Высшее общество (фильм, 2018) смотреть онлайн

Экипаж космического корабля, похожего на гроб, бороздит просторы вселенной, чтобы исследовать энергетический потенциал чeрной дыры. Успех эксперимента под большим вопросом, ведь команда состоит сплошь из преступников и отбросов общества, которым на воле грозило пожизненное заключение.

