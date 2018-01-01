Wink
Высшая сила
Актёры и съёмочная группа фильма «Высшая сила»

Режиссёры

Мэттью Санторо

Matthew Charles Santoro
Режиссёр

Актёры

Рон Элдард

Ron Eldard
АктёрJoe Steadman
Остин Стоуэлл

Austin Stowell
АктёрMichael
Колм Фиор

Colm Feore
АктёрControl
Джордан Хинсон

Jordan Danger
АктрисаZoe Steadman (в титрах: Jordan Hinson)
Джейд Тейлор

Jade Tailor
АктрисаHeather Steadman
Том Райт

Tom Wright
АктёрTom Davis the Talk Show Host
Мариэль Джаффе

Marielle Jaffe
АктрисаRhea Steadman
Ричард Портноу

Richard Portnow
АктёрCharles Margrey
Линк Хэнд

Linc Hand
АктёрOfficer Smith
Омар Дум

Omar Doom
АктёрDario

Сценаристы

Джулия Фэйр

Julia Fair
Сценарист
Мэттью Санторо

Matthew Charles Santoro
Сценарист

Продюсеры

Лоренцо Ди Бонавентура

Lorenzo di Bonaventura
Продюсер
Росс М. Динерштейн

Ross M. Dinerstein
Продюсер
Грег Сигел

Greg Siegel
Продюсер

Художники

Е.Б. Брукс

E.B. Brooks
Художница

Монтажёры

Сол Херкис

Saul Herckis
Монтажёр
Мэттью Санторо

Matthew Charles Santoro
Монтажёр