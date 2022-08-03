Мир находится на грани уничтожения. По крайней мере, так считает безумный ученый, который ищет подопытного для проведения эксперимента по созданию супергероя, способного спасти Землю. Изучив ДНК множества людей, он останавливает свой выбор на Джо Стэдмане – алкоголике, который пытается пережить смерть жены и не потерять двух дочерей. К чему это приведет?

