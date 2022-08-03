Высшая сила (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Higher Power
Фантастика, Приключения89 мин18+
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О фильме
Мир находится на грани уничтожения. По крайней мере, так считает безумный ученый, который ищет подопытного для проведения эксперимента по созданию супергероя, способного спасти Землю. Изучив ДНК множества людей, он останавливает свой выбор на Джо Стэдмане – алкоголике, который пытается пережить смерть жены и не потерять двух дочерей. К чему это приведет?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МСРежиссёр
Мэттью
Санторо
- РЭАктёр
Рон
Элдард
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- Актёр
Колм
Фиор
- ДХАктриса
Джордан
Хинсон
- ДТАктриса
Джейд
Тейлор
- ТРАктёр
Том
Райт
- МДАктриса
Мариэль
Джаффе
- Актёр
Ричард
Портноу
- ЛХАктёр
Линк
Хэнд
- ОДАктёр
Омар
Дум
- ДФСценарист
Джулия
Фэйр
- МССценарист
Мэттью
Санторо
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- РМПродюсер
Росс
М. Динерштейн
- ГСПродюсер
Грег
Сигел
- ЕБХудожница
Е.Б.
Брукс
- СХМонтажёр
Сол
Херкис
- МСМонтажёр
Мэттью
Санторо