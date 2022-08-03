Высшая сила
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Высшая сила (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Higher Power
Фантастика, Приключения89 мин18+

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О фильме

Мир находится на грани уничтожения. По крайней мере, так считает безумный ученый, который ищет подопытного для проведения эксперимента по созданию супергероя, способного спасти Землю. Изучив ДНК множества людей, он останавливает свой выбор на Джо Стэдмане – алкоголике, который пытается пережить смерть жены и не потерять двух дочерей. К чему это приведет?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высшая сила»