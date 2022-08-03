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Высотка

Высотка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, High-Rise
Драма, Ужасы113 мин18+

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О фильме

Элитная высотка — идеальная модель мира будущего. Здесь есть все для комфортной и роскошной жизни. Но зависть, соперничество, жажда острых ощущений постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки, заставляя забыть о законах морали даже лучших из них. Добро пожаловать в мир будущего.

Страна
Великобритания, Бельгия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высотка»