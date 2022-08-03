Выходные!
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Выходные!

Выходные! (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, R.T.T.
Мелодрама, Приключения84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Артур несколько месяцев планировал романтический уик-энд, где на пляжах Майами в ответ на его предложение руки и сердца, любимая девушка Флоранс должна была прошептать: «Да»! Но планы имеют обыкновение рушиться...

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выходные!»