Выдача багажа
Актёры и съёмочная группа фильма «Выдача багажа»

Режиссёры

Дэвид Е. Талберт

David E. Talbert
Режиссёр

Актёры

Пола Пэттон

Paula Patton
АктрисаMontana Moore
Дерек Люк

Derek Luke
АктёрWilliam Wright
Тэй Диггз

Taye Diggs
АктёрLangston
Борис Коджо

Boris Kodjoe
АктёрGraham
Трей Сонгз

Trey Songz
АктёрDamon (в титрах: Tremaine Neverson)
Джилл Скотт

Jill Scott
АктрисаGail
Адам Броди

Adam Brody
АктёрSam
Дженифер Льюис

Jenifer Lewis
АктрисаCatherine
Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрQuinton
Лорен Лондон

Lauren London
АктрисаSheree

Сценаристы

Дэвид Е. Талберт

David E. Talbert
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Е. Талберт

David E. Talbert
Продюсер
Стивен Дж. Вульф

Steven J. Wolfe
Продюсер
Лолита Файлз

Lolita Files
Продюсер
Крис Хаззард

Chris Hazzard
Продюсер

Художники

Бо Джонсон

Bo Johnson
Художник
Майя Либерман

Maya Lieberman
Художница
Райан Велш

Ryan Welsch
Художник

Монтажёры

Трой Такаки

Troy Takaki
Монтажёр

Операторы

Анастас Н. Микос

Anastas N. Michos
Оператор

Композиторы

Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор