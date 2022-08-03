Выдача багажа (фильм, 2013) смотреть онлайн

Стюардессе Монтане Мур за тридцать, и она до сих не замужем, что, по меркам матери героини, просто чудовищно. Устав от прессинга родительницы, Монтана решает во что бы то ни стало выйти замуж раньше недавно помолвленной младшей сестры. Стюардесса отправляется в тур по всем своим бывшим.

