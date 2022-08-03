Выдача багажа
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Выдача багажа (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Baggage Claim
Мелодрама, Комедия90 мин16+

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О фильме

Стюардессе Монтане Мур за тридцать, и она до сих не замужем, что, по меркам матери героини, просто чудовищно. Устав от прессинга родительницы, Монтана решает во что бы то ни стало выйти замуж раньше недавно помолвленной младшей сестры. Стюардесса отправляется в тур по всем своим бывшим.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выдача багажа»