Выдача багажа (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Baggage Claim
Мелодрама, Комедия90 мин16+
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О фильме
Стюардессе Монтане Мур за тридцать, и она до сих не замужем, что, по меркам матери героини, просто чудовищно. Устав от прессинга родительницы, Монтана решает во что бы то ни стало выйти замуж раньше недавно помолвленной младшей сестры. Стюардесса отправляется в тур по всем своим бывшим.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДЕРежиссёр
Дэвид
Е. Талберт
- Актриса
Пола
Пэттон
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- Актёр
Тэй
Диггз
- Актёр
Борис
Коджо
- ТСАктёр
Трей
Сонгз
- Актриса
Джилл
Скотт
- АБАктёр
Адам
Броди
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ЛЛАктриса
Лорен
Лондон
- ДЕСценарист
Дэвид
Е. Талберт
- ДЕПродюсер
Дэвид
Е. Талберт
- Продюсер
Стивен
Дж. Вульф
- ЛФПродюсер
Лолита
Файлз
- КХПродюсер
Крис
Хаззард
- БДХудожник
Бо
Джонсон
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- РВХудожник
Райан
Велш
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман