Выбора нет (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Selfless
Триллеры77 мин18+
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Сюжет
Молодой амбициозный архитектор Дилан Грей готовится покорить новую карьерную высоту — его фирме заказали разработку дизайна престижного небоскрeба. Как вдруг героя начинает преследовать хитроумный вор, чьи ловушки буквально сводят Дилана с ума, планомерно разрушая его личность.
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Рейтинг
4.5 IMDb