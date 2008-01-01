Выбора нет (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой амбициозный архитектор Дилан Грей готовится покорить новую карьерную высоту — его фирме заказали разработку дизайна престижного небоскрeба. Как вдруг героя начинает преследовать хитроумный вор, чьи ловушки буквально сводят Дилана с ума, планомерно разрушая его личность.



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