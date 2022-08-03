Вы умрете, или мы вернем вам деньги (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Dead in a Week (Or Your Money Back)
Боевик, Комедия86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодой писатель Уильям никак не может продать свой роман и решает покончить с собой. Несколько попыток самоубийства оказываются неудачными, и парень заключает контракт с пожилым киллером. По иронии судьбы, к моменту вступления договора в силу Уильям уже совсем не хочет умирать.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Анайрин
Барнард
- МБАктриса
Мэрион
Бэйли
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- НЛАктёр
Найджел
Линдсэй
- ВТАктёр
Велибор
Топич
- ТСАктёр
Тим
Стид
- СНАктриса
Сесилия
Ноубл
- ЭГАктёр
Эштон
Генри-Рейд
- НАПродюсер
Ник
Ашдон
- ДКПродюсер
Дэниэл-Конрад
Купер
- Продюсер
Стивен
Фрай
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- МЛХудожник
Макс
Линкольн
- НОХудожница
Натали
О’Коннор
- ФКХудожница
Фран
Купер
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- ГГКомпозитор
Гай
Гарви