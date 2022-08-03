Вы умрете, или мы вернем вам деньги (фильм, 2018) смотреть онлайн

Молодой писатель Уильям никак не может продать свой роман и решает покончить с собой. Несколько попыток самоубийства оказываются неудачными, и парень заключает контракт с пожилым киллером. По иронии судьбы, к моменту вступления договора в силу Уильям уже совсем не хочет умирать.

