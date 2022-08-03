Вы умрете, или мы вернем вам деньги
Wink
Фильмы
Вы умрете, или мы вернем вам деньги

Вы умрете, или мы вернем вам деньги (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Dead in a Week (Or Your Money Back)
Боевик, Комедия86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодой писатель Уильям никак не может продать свой роман и решает покончить с собой. Несколько попыток самоубийства оказываются неудачными, и парень заключает контракт с пожилым киллером. По иронии судьбы, к моменту вступления договора в силу Уильям уже совсем не хочет умирать.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги»