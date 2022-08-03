Вудлон
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Вудлон

Вудлон (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.22015, Woodlawn
Драма, Исторический118 мин18+

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О фильме

Одаренный молодой футболист, опираясь на свой талант и веру, борется с этнической нетерпимостью, как на поле, так и вне его.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вудлон»