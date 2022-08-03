Вудлон (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.22015, Woodlawn
Драма, Исторический118 мин18+
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О фильме
Одаренный молодой футболист, опираясь на свой талант и веру, борется с этнической нетерпимостью, как на поле, так и вне его.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Эрвин
- ДЭРежиссёр
Джон
Эрвин
- Актёр
Шон
Эстин
- НБАктёр
Ник
Бишоп
- ККАктёр
Калеб
Кастилль
- ШШАктриса
Шерри
Шеперд
- Актёр
Джон
Войт
- ДБАктриса
Джой
Брансон
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- Актёр
Девон
Франклин
- СТАктёр
Си
Томас Хауэлл
- КСАктёр
Кевин
Сайзмор
- ДЭСценарист
Джон
Эрвин
- КПСценарист
Куинтон
Пиплз
- КДПродюсер
Кевин
Даунс
- МБПродюсер
Марк
Барнетт
- МКПродюсер
Майкл
Катт
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- Монтажёр
Эндрю
Эрвин
- ПМКомпозитор
Пол
Миллс