Вторая жизнь
Актёры и съёмочная группа фильма «Вторая жизнь»

Режиссёры

Вито Пальмиери

Vito Palmieri
Режиссёр

Актёры

Эрика Кози

Erica Cosi
Актриса
Кристиана Рагги

Cristiana Raggi
АктрисаLara
Марианна Фонтана

Marianna Fontana
АктрисаAnna
Деметра Авинкола

Demetra Avincola
АктрисаAlice
Элиана Люпо

Eliana Lupo
АктрисаMadre di Anna e Alice

Сценаристы

Вито Пальмиери

Vito Palmieri
Сценарист
Микеле Сантерамо

Michele Santeramo
Сценарист

Продюсеры

Кьяра Галлони

Chiara Galloni
Продюсер
Иван Ольяти

Ivan Olgiati
Продюсер

Композиторы

Лоренцо Эспозито Форназари

Lorenzo Esposito Fornasari
Композитор