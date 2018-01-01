Wink
Детям
Вся правда о медведях
Актёры и съёмочная группа фильма «Вся правда о медведях»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вся правда о медведях»

Режиссёры

Мэнни Эрнандес

Мэнни Эрнандес

Manny Hernandez
Режиссёр

Актёры

Эрик Эдельштейн

Эрик Эдельштейн

Eric Edelstein
АктёрGrizzly
Деметри Мартин

Деметри Мартин

Demetri Martin
АктёрIce Bear
Бобби Мойнахан

Бобби Мойнахан

Bobby Moynihan
АктёрPanda
Кит Фергюсон

Кит Фергюсон

Keith Ferguson
Актёрдополнительные голоса
Эди Паттерсон

Эди Паттерсон

Edi Patterson
Актрисадополнительные голоса
Сэм Лаваньино

Сэм Лаваньино

Sam Lavagnino
АктёрBaby Grizzly
Джейсон Ли

Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрCharlie
Кайлер Спирс

Кайлер Спирс

Kyler Spears
Актёрдополнительные голоса
Шарлин Йи

Шарлин Йи

Charlyne Yi
АктрисаChloe
Берт Юн

Берт Юн

Bert Youn
Актёрдополнительные голоса

Сценаристы

Кайлер Спирс

Кайлер Спирс

Kyler Spears
Сценарист
Чарли Паризи

Чарли Паризи

Charlie Parisi
Сценарист

Продюсеры

Брайан А. Миллер

Брайан А. Миллер

Brian A. Miller
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Владимир Войтюк

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Матвей Некрасов

Матвей Некрасов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Том Браунгардт

Том Браунгардт

Tom Browngardt
Монтажёр
Бобби Джибис

Бобби Джибис

Bobby Gibis
Монтажёр

Композиторы

Брэд Джозеф Брик

Брэд Джозеф Брик

Brad Breeck
Композитор