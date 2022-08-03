Вся правда о медведях
Вся правда о медведях

Вся правда о медведях (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, We Bare Bears
Мультфильм, Комедия21 мин0+

О фильме

Три брата-медведя Гризли, Панда и Белый отчаянно пытаются влиться в общество людей, однако покупая еду, борясь за интернет-славу или заводя друзей, им не всегда удаeтся соответствовать людской природе. Но братья всегда готовы прийти друг другу на выручку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

