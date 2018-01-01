Вся наша надежда (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Глава большой семьи и шахтер старой закалки Глеб Емельянов наблюдает за упадком и обнищанием своего некогда уважаемого промысла. Он предвещает аварию на ветхой шахте и оказывается точен в прогнозах.



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