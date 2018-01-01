Вся наша надежда
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Вся наша надежда

Вся наша надежда (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Вся наша надежда
Драмы101 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Глава большой семьи и шахтер старой закалки Глеб Емельянов наблюдает за упадком и обнищанием своего некогда уважаемого промысла. Он предвещает аварию на ветхой шахте и оказывается точен в прогнозах.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Вся наша надежда»

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