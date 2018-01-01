Вся наша надежда (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Вся наша надежда
Драмы101 мин12+
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Сюжет
Глава большой семьи и шахтер старой закалки Глеб Емельянов наблюдает за упадком и обнищанием своего некогда уважаемого промысла. Он предвещает аварию на ветхой шахте и оказывается точен в прогнозах.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- КГРежиссёр
Карен
Геворкян
- УЖАктриса
Ульяна
Жмурко
- АБАктёр
Анатолий
Бойко
- Актриса
Наталья
Иохвидова
- ВУАктёр
Владимир
Устюгов
- МПАктёр
Михаил
Почтарев
- АБАктёр
Андрей
Бакиров
- МБАктёр
Михаил
Богданов
- ГМАктёр
Георгий
Маришин
- МПАктёр
Максим
Пономаренко
- МОАктёр
Максим
Остроушко
- КГСценарист
Карен
Геворкян
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- АНПродюсер
Артур
Нерсисян
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- АШОператор
Александр
Шабатаев