Встречное расследование
Актёры и съёмочная группа фильма «Встречное расследование»

Режиссёры

Франк Манкузо

Franck Mancuso
Режиссёр

Актёры

Жан Дюжарден

Jean Dujardin
Актёр
Лоран Люка

Laurent Lucas
Актёр
Агнес Бланшо

Agnès Blanchot
Актриса
Орельен Рекуан

Aurélien Recoing
Актёр
Жак Франц

Jacques Frantz
Актёр
Жан-Франсуа Гарро

Jean-François Garreaud
Актёр
Жан-Пьер Кассель

Jean-Pierre Cassel
Актёр
Александра Гонкалвес

Alexandra Goncalvez
Актриса
Клодин Винсент

Claudine Vincent
Актриса
Каролин Сантини

Caroline Santini
Актриса
Мари Гийяр

Marie Guillard
Актриса
Гэбриел Манкусо

Gabriel Mancuso
Актёр
Тьерри Боск

Thierry Bosc
Актёр
Жан-Пьерр Джермейн

Jean-Pierre Germain
Актёр
Бенжамин Гуйо

Benjamin Guyot
Актёр
Люк Лавандьер

Luc Lavandier
Актёр
Ален Мюнье

Alain Meunier
Актёр
Арсен Моска

Arsène Mosca
Актёр
Роланд Тимсит

Roland Timsit
Актёр
Осине Шутри

Hocine Choutri
Актёр
Николя Зильбер

Nicolas Silberg
Актёр
Мари Эспиноза

Marie Espinosa
Актриса
Мари Ленуар

Marie Lenoir
Актриса
Франсуаз Пинквассер

Françoise Pinkwasser
Актриса
Софи Баржак

Sophie Barjac
Актриса
Филипп Огуз

Philippe Ogouz
Актёр
Жорж Беко

Georges Bécot
Актёр
Марк Самуэль

Marc Samuel
Актёр
Жан-Филипп Азема

Jean-Philippe Azéma
Актёр
Виржини Ледю

Virginie Ledieu
Актриса
Эммануэль Гуттьерез

Emmanuel Guttierez
Актёр
Фабрис Эрбо

Fabrice Herbaut
Актёр
Патрик Хименес

Patrick Gimenez
Актёр
Жозеф Леруа

Joseph Leroux
Актёр
Пьер Тимсит

Pierre Timsit
Актёр
Режис Ромель

Régis Romele
Актёр
Бриджитт Обри

Brigitte Aubry
Актриса

Сценаристы

Франк Манкузо

Franck Mancuso
Сценарист
Лоуренс Блок

Lawrence Block
Сценарист

Продюсеры

Патрик Хименес

Patrick Gimenez
Продюсер
Ромен Ле Гран

Romain Le Grand
Продюсер
Франсуа Гуерра

François Guerrar
Продюсер
Эрик Юбер

Eric Hubert
Продюсер

Монтажёры

Андреа Седлачкова

Andrea Sedlácková
Монтажёр

Операторы

Жером Альмерас

Jérôme Alméras
Оператор

Композиторы

Кришна Леви

Krishna Levy
Композитор