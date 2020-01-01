Встреча выпускников 2.0: Свадьба (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Знаменитый диджей Томас и его подруга Линда наконец решили пожениться. Хотя провал последнего альбома сильно расстроил пару, Томас и Линда намерены устроить свадьбу несмотря ни на что. Одновременно с этим Томас узнает, что брак его лучшего друга Нильса оказался под угрозой после 25 лет совмес�тной жизни: Нильс выяснил, что его жена Джетта недавно переспала с другим. Этим любовником оказывается старый приятель Томаса, который умирает на его холостяцкой вечеринке. Теперь троим друзьям предстоят похороны, на которых все может измениться. Главное — успеть на свадьбу, а времени почти не остается. К счастью, все согласны в одном: главное в жизни — это любовь!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Самуэль
Финци
- МПАктёр
Милан
Пешель
- ЛШАктриса
Лилли
Швайгер
- ШШАктриса
Штефани
Штаппенбек
- КШАктриса
Катарина
Шюттлер
- ЖХАктриса
Жанетт
Хайн
- ЙГАктриса
Йоханна
Гастдорф
- ИРАктриса
Ирена
Риндье
- БНАктриса
Бьянка
Наврат
- ЛМСценарист
Ло
Малинке
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ММХудожник
Метин
Мисдик