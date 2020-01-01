Встреча выпускников 2.0: Свадьба (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитый диджей Томас и его подруга Линда наконец решили пожениться. Хотя провал последнего альбома сильно расстроил пару, Томас и Линда намерены устроить свадьбу несмотря ни на что. Одновременно с этим Томас узнает, что брак его лучшего друга Нильса оказался под угрозой после 25 лет совмес�тной жизни: Нильс выяснил, что его жена Джетта недавно переспала с другим. Этим любовником оказывается старый приятель Томаса, который умирает на его холостяцкой вечеринке. Теперь троим друзьям предстоят похороны, на которых все может измениться. Главное — успеть на свадьбу, а времени почти не остается. К счастью, все согласны в одном: главное в жизни — это любовь!



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