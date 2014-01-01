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Вспыш и чудо-машинки. Вспыш - пожарный

Вспыш и чудо-машинки. Вспыш - пожарный (мультфильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Вспыш и чудо-машинки. Вспыш - пожарный
Мультфильмы21 мин0+

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Сюжет

Эй-Джей — восьмилетний любитель техники, который водит пикап по имени Вспыш, побеждающий на всех гонках в Аксель-Сити. Они вместе отправляются в приключения, требующие знания физики и математики. Их ждет множество трудностей от главного соперника Вспыша — Крушилы.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вспыш и чудо-машинки. Вспыш - пожарный»

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