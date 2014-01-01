Вспыш и чудо-машинки. Вспыш - пожарный (мультфильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Вспыш и чудо-машинки. Вспыш - пожарный
Мультфильмы21 мин0+
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Сюжет
Эй-Джей — восьмилетний любитель техники, который водит пикап по имени Вспыш, побеждающий на всех гонках в Аксель-Сити. Они вместе отправляются в приключения, требующие знания физики и математики. Их ждет множество трудностей от главного соперника Вспыша — Крушилы.
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Информация
СтранаФранция, США
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Мигель
Мартинес-Хоффре
- ННАктёр
Нолан
Норт
- Актёр
Нат
Факсон
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- РШАктёр
Рид
Шеннон
- КХАктриса
Кейт
Хиггинс
- РХАктёр
Рамон
Хэмилтон
- ДПАктёр
Джеймс
Патрик Стюарт
- СКАктёр
Скотт
Криппайн
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДБСценарист
Джефф
Боркин
- ДБПродюсер
Джефф
Боркин
- ЛМПродюсер
Логан
МакФерсон
- НБАктёр д�убляжа
Николай
Быстров
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- РККомпозитор
Рэндолл
Криссман
- ДЦКомпозитор
Джон
Цукер