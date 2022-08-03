Вспыш и чудо-машинки. Гонка к вершине мира часть 1 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Эй-Джей — восьмилетний любитель техники, который водит пикап по имени Вспыш, побеждающий на всех гонках в Аксель-Сити. Они вместе отправляются в приключения, требующие знания физики и математики. Их ждет множество трудностей от главного соперника Вспыша — Крушилы.

