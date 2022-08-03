Вспомни все
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Вспомни все

Вспомни все (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.42017, Rememory
Фантастика, Драма107 мин18+

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О фильме

Гордон, придумавший прибор, который может записывать и воспроизводить воспоминания, умирает ровно за день до представления миру своего уникального открытия. Чтобы расследовать эту загадочную смерть детектив Сэм прибегает к помощи новейшей разработки гениального ученого.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вспомни все»