Вспомни все (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.42017, Rememory
Фантастика, Драма107 мин18+
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О фильме
Гордон, придумавший прибор, который может записывать и воспроизводить воспоминания, умирает ровно за день до представления миру своего уникального открытия. Чтобы расследовать эту загадочную смерть детектив Сэм прибегает к помощи новейшей разработки гениального ученого.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрФантастика, Драма, Детектив
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Марк
Палански
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- МЭАктёр
Мэтт
Эллис
- ДЛАктриса
Джордана
Ларги
- Актёр
Мартин
Донован
- ЭБАктриса
Эвелин
Брошу
- ГЙАктёр
Генри
Йен Кьюсик
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актриса
Джулия
Ормонд
- ГШАктриса
Грэйсин
Шиней
- КЛАктёр
Колин
Лоуренс
- Сценарист
Марк
Палански
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- ЛКПродюсер
Ли
Клэй
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ПХХудожница
Патриция
Харгривз
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- АЛКомпозитор
Аль
Лукас
- ГТКомпозитор
Грегори
Трипи