Все в порядке, мама!
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Все в порядке, мама!
2010, Все в порядке, мама!
Драма90 мин18+

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Все в порядке, мама! (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Приморский город одной из Балканских стран. Наши дни. Журналист Сергей Сотников приезжает в служебную командировку взять интервью у российского профессора-геофизика, работающего там по контракту, которому присуждена международная премия. Случайно Сергей становится свидетелем убийства профессора. Спасаясь от убийцы, как нежелательный свидетель, и от местной полиции, как главный подозреваемый. Сергей в отчаянии обращается к первому попавшемуся человеку - молодой горничной, с которой сталкивается в номере. Эта встреча становится роковой и меняет всю его жизнь...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
7.0 IMDb