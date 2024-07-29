Приморский город одной из Балканских стран. Наши дни. Журналист Сергей Сотников приезжает в служебную командировку взять интервью у российского профессора-геофизика, работающего там по контракту, которому присуждена международная премия. Случайно Сергей становится свидетелем убийства профессора. Спасаясь от убийцы, как нежелательный свидетель, и от местной полиции, как главный подозреваемый. Сергей в отчаянии обращается к первому попавшемуся человеку - молодой горничной, с которой сталкивается в номере. Эта встреча становится роковой и меняет всю его жизнь...

