Все о Нине (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Как и большинство талантливых комиков, артистка стендапа Нина веселится только на сцене, ведь в жизни ей не до смеха. Героиню преследует абьюзивный экс-любовник, от которого она бежит в Лос-Анджелес. Там Нина встречает Рэйфа, который пугает разочарованную в любви девушку своей идеальностью.



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