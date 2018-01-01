Все о Нине (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, All About Nina
Драмы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Как и большинство талантливых комиков, артистка стендапа Нина веселится только на сцене, ведь в жизни ей не до смеха. Героиню преследует абьюзивный экс-любовник, от которого она бежит в Лос-Анджелес. Там Нина встречает Рэйфа, который пугает разочарованную в любви девушку своей идеальностью.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭВРежиссёр
Эва
Вивес
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Коммон
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- Актёр
Джей
Мор
- МДАктриса
Мелони
Диас
- КМАктриса
Камрин
Менхейм
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- ЭВСценарист
Эва
Вивес
- Продюсер
Эрик
Б. Флайшмен
- ШТПродюсер
Шон
Табибян
- ЭВПродюсер
Эва
Вивес
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктёр дубляжа
Максим
Оглоблин
- ОКХудожница
Оливия
Каррано
- СЛМонтажёр
Сьюзэн
Литтенберг
- ТСОператор
Томас
Скотт Стэнтон
- ДДКомпозитор
Джон
Драгонетти