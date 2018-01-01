Все о Нине
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Все о Нине

Все о Нине (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, All About Nina
Драмы, Комедии97 мин18+

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Сюжет

Как и большинство талантливых комиков, артистка стендапа Нина веселится только на сцене, ведь в жизни ей не до смеха. Героиню преследует абьюзивный экс-любовник, от которого она бежит в Лос-Анджелес. Там Нина встречает Рэйфа, который пугает разочарованную в любви девушку своей идеальностью.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все о Нине»

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