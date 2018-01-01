Wink
Все, что тебе нужно - это любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Все, что тебе нужно - это любовь»

Режиссёры

Сюзанна Бир

Susanne Bier
Режиссёр

Актёры

Трине Дюрхольм

Trine Dyrholm
АктрисаIda
Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрPhilip
Паприка Стеэн

Paprika Steen
АктрисаBenedikte
Ким Бодния

Kim Bodnia
АктёрLeif
Кристиан Шамбург-Мюллер

Christiane Schaumburg-Müller
АктрисаThilde
Стина Экблад

Stina Ekblad
АктрисаFemale Doctor
Себастьян Йессен

Sebastian Jessen
АктёрPatrick
Молли Бликст Эгелинд

Molly Blixt Egelind
Актриса
Чиро Петроне

Ciro Petrone
Актёр
Марко Д’Аморе

Marco D'Amore
АктёрMarco

Сценаристы

Андерс Томас Йенсен

Anders Thomas Jensen
Сценарист
Сюзанна Бир

Susanne Bier
Сценарист

Продюсеры

Сиссе Граум Йоргенсен

Sisse Graum Jørgensen
Продюсер
Вибеке Винделов

Vibeke Windeløv
Продюсер
Карен Бентзон

Karen Bentzon
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Александр Белый

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Художники

Синье Сейлунд

Signe Sejlund
Художница

Монтажёры

Пернилла Беч Кристенсен

Pernille Bech Christensen
Монтажёр

Операторы

Мортен Сёборг

Morten Søborg
Оператор