Все, что тебе нужно - это любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Филипп красив, богат и одинок. Ида замужем, но ее супруг увлечен другой. Скоро они встретятся на свадьбе своих детей в одном из самых живописных городов мира — итальянском Сорренто. Знойные неаполитанские ночи, аромат лимонных деревьев и непередаваемая атмосфера праздника помогут вспомнить, что любовь — это все, что им нужно…

