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Все, что тебе нужно - это любовь

Все, что тебе нужно - это любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Den skaldede frisør
Драма, Комедия111 мин18+

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О фильме

Филипп красив, богат и одинок. Ида замужем, но ее супруг увлечен другой. Скоро они встретятся на свадьбе своих детей в одном из самых живописных городов мира — итальянском Сорренто. Знойные неаполитанские ночи, аромат лимонных деревьев и непередаваемая атмосфера праздника помогут вспомнить, что любовь — это все, что им нужно…

Страна
Дания, Италия, Франция, Германия, Швеция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все, что тебе нужно - это любовь»