Все, что тебе нужно - это любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Den skaldede frisør
Драма, Комедия111 мин18+
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О фильме
Филипп красив, богат и одинок. Ида замужем, но ее супруг увлечен другой. Скоро они встретятся на свадьбе своих детей в одном из самых живописных городов мира — итальянском Сорренто. Знойные неаполитанские ночи, аромат лимонных деревьев и непередаваемая атмосфера праздника помогут вспомнить, что любовь — это все, что им нужно…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- Актёр
Пирс
Броснан
- ПСАктриса
Паприка
Стеэн
- Актёр
Ким
Бодния
- КШАктриса
Кристиан
Шамбург-Мюллер
- СЭАктриса
Стина
Экблад
- СЙАктёр
Себастьян
Йессен
- МБАктриса
Молли
Бликст Эгелинд
- ЧПАктёр
Чиро
Петроне
- Актёр
Марко
Д’Аморе
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- СБСценарист
Сюзанна
Бир
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- ВВПродюсер
Вибеке
Винделов
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- МСОператор
Мортен
Сёборг