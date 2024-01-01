Все, что нам кажется светом
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Все, что нам кажется светом

Фильм Все, что нам кажется светом

2024, All We Imagine as Light
Драма, Мелодрама18+
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О фильме

Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбаи, они образованны и финансово независимы. Однако в глазах общества они — всего лишь женщины. Прабху выдали замуж совсем юной. Ее муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не дает ей возможности наладить личную жизнь. Более молодая Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у нее уже есть возлюбленный. Но он принадлежит другой касте, и его семья исповедует другую религию.

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Страна
Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Швейцария, США, Бельгия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb