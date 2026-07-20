После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин её брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.

