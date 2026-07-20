Все, что мы потеряли
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Все, что мы потеряли

Фильм Все, что мы потеряли

2026, Todo lo que nunca fuimos
Драма, Мелодрама16+
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О фильме

После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин её брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.

Страна
Испания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все, что мы потеряли»