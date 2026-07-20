Фильм Все, что мы потеряли
2026, Todo lo que nunca fuimos
Драма, Мелодрама16+
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О фильме
После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин её брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.
Рейтинг
5.1 IMDb
- ХАРежиссёр
Хорхе
Алонсо
- МИАктёр
Макси
Иглесиас
- ССАктёр
Себастьян
Сурита
- ХТАктёр
Хавьер
Толоса
- Актриса
Наталия
Родригес
- МСАктриса
Марта
Солас
- АдАктёр
Армандо
дель Рио
- УААктриса
Усуэ
Альваресрес
- МНАктёр
Микель
Ниэто
- АМАктёр
Алан
Миранда
- АЭАктёр
Асье
Эрнандес
- ХАСценарист
Хорхе
Алонсо
- СБСценарист
Сара
Бельосо
- АМПродюсер
Алехандро
Миранда
- ДФПродюсер
Дайя
Фернандез
- НКОператор
Нестор
Кальво
- СдКомпозитор
Серхио
де ла Пуэнте