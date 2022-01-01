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Враждебная территория (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Вестерн о солдате Гражданской войны в США, вынужденном спасать своих детей, по ошибке отправленных на «сиротском поезде» через опасную местность. Джек Кэлгроув, сражавшийся за союзные войска в Гражданскую войну, выходит из плена и возвращается домой. Семья долгое время считала его погибшим, а жена умерла от туберкулеза. Оставшихся без присмотра детей погружают на «сиротский поезд» и отправляют в Миссури к старшему брату. Их путь пролегает через смертельно опасные места. Объединив усилия с бывшим солдатом Дезмондом Ричардсом, потерявшей своего ребенка Элис и группой коренных американцев, Джек спешит на выручку детям. Удастся ли ему помочь им, узнаете из фильма 2022 года «Враждебная территория», который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- БПРежиссёр
Брайан
Прэсли
- Актёр
Мэтт
МакКой
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- БЛАктёр
Брэд
Лелэнд
- ББАктриса
Бреа
Би
- БПАктёр
Брайан
Прэсли
- КТАктёр
Крэйг
Тейт
- КНАктёр
Купер
Норт
- БЭАктриса
Брианна
Элиас
- ЛЛАктриса
Лорна
Ларкин
- БПСценарист
Брайан
Прэсли
- ТППродюсер
Тимоти
Патрик Кавано
- МДПродюсер
Марк
Дэвид
- БППродюсер
Брайан
Прэсли
- МДХудожник
Марк
Даль
- ЭГМонтажёр
Эндрю
Густ
- БСМонтажёр
Брайан
Скофилд
- МДОператор
Марк
Дэвид