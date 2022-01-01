Враждебная территория (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Вестерн о солдате Гражданской войны в США, вынужденном спасать своих детей, по ошибке отправленных на «сиротском поезде» через опасную местность. Джек Кэлгроув, сражавшийся за союзные войска в Гражданскую войну, выходит из плена и возвращается домой. Семья долгое время считала его погибшим, а жена умерла от туберкулеза. Оставшихся без присмотра детей погружают на «сиротский поезд» и отправляют в Миссури к старшему брату. Их путь пролегает через смертельно опасные места. Объединив усилия с бывшим солдатом Дезмондом Ричардсом, потерявшей своего ребенка Элис и группой коренных американцев, Джек спешит на выручку детям. Удастся ли ему помочь им, узнаете из фильма 2022 года «Враждебная территория», который можно смотреть онлайн на Wink.



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