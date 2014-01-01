Враг: закон и беспорядок (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Enemmy
Боевики, Триллеры113 мин12+
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Сюжет
Четыре полицейских получают задание найти и обезвредить группировку, которая занимается похищением денег. К расследованию запутанного дела подключается старший офицер отдела безопасности Югантар.
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Информация
Рейтинг
5.0 IMDb
- АТРежиссёр
Ашу
Трикха
- СШАктёр
Сунил
Шетти
- ККАктёр
Кей
Кей Менон
- ДЛАктёр
Джонни
Левер
- МЧАктёр
Мимох
Чакраборти
- ЗХАктёр
Закир
Хуссайн
- МЧАктёр
Митхун
Чакраборти
- УЧАктриса
Увика
Чаудхари
- АКАктёр
Акшай
Капур
- ПУАктриса
Приянка
Упендра
- ДШСценарист
Дилип
Шукла
- АТСценарист
Ашу
Трикха
- ЙБПродюсер
Йогита
Бали
- АШПродюсер
Азиф
Шайх
- ГДКомпозитор
Гуров
Дасгупта
- БЛКомпозитор
Баппи
Лахири