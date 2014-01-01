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Враг: закон и беспорядок

Враг: закон и беспорядок (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Enemmy
Боевики, Триллеры113 мин12+

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Сюжет

Четыре полицейских получают задание найти и обезвредить группировку, которая занимается похищением денег. К расследованию запутанного дела подключается старший офицер отдела безопасности Югантар.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.0 IMDb