Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Центр спасения животных. Часть 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Центр спасения животных. Часть 2»

Режиссёры

Аллан Якобсен

Allan Jacobsen
Режиссёр

Актёры

Рози Перес

Rosie Perez
АктрисаClick
Джейк Т. Остин

Jake T. Austin
АктёрDiego
Килер Сэндхаус

Keeler Sandhaus
АктёрRescue Pack
Хосе Селая

Jose Zelaya
АктёрBobo Brothers
Констанца Сперакис

Constanza Sperakis
АктрисаAlicia
Габриела Айсинберг

Gabriela Aisenberg
АктрисаAlicia
Томас Шарки

Thomas Sharkey
АктёрBaby Jaguar
Джулиан Реболледо

Julian Rebolledo
АктёрAnimal SFX

Сценаристы

Лигиа Виллалобос

Ligiah Villalobos
Сценарист
Крис Гиффорд

Chris Gifford
Сценарист

Продюсеры

Кэти МакУэйн

Katie McWane
Продюсер
Джефф ДеГрандис

Jeff DeGrandis
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Гнилова

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Елена Чебатуркина

Актриса дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа

Композиторы

Крис Гиффорд

Chris Gifford
Композитор
Джед Бекер

Jed Becker
Композитор
Питер Лурье

Peter Lurye
Композитор