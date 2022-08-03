Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Центр спасения животных. Часть 1 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Wink
Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Центр спасения животных. Часть 1

2009, Go, Diego! Go!
Мультфильм23 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Диего очень любит животных и ищет лесных жителей, которых нужно спасти. При помощи старшей сестры Алисии и друзей Клик и Спасательного Рюкзака, Диего встречает множество животных, живущих в джунглях, и узнает о них много нового.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

3.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Центр спасения животных. Часть 1»