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Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Диего выручает обезьянок Бобо

Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Диего выручает обезьянок Бобо (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Go, Diego! Go!
Мультфильм, Приключения23 мин18+

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О фильме

Диего очень любит животных и ищет лесных жителей, которых нужно спасти. При помощи старшей сестры Алисии и друзей Клик и Спасательного Рюкзака, Диего встречает множество животных, живущих в джунглях, и узнает о них много нового.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

3.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вперед, Диего! Вперед! Сезон 4. Диего выручает обезьянок Бобо»