Возвращение (фильм, 2003) смотреть онлайн

Фильм «Возвращение» 2003 года — драма о двух братьях, внезапно столкнувшихся с человеком, которого они почти не помнят. Эта картина — дебютная режиссерская работа Андрея Звягинцева.



Иван и Андрей живут с матерью и бабушкой; отец исчез много лет назад, но однажды появляется так же неожиданно, как и пропал. Он берет с собой сыновей в поездку — вроде бы обычную, «в поход», но при этом ведет себя жестко и отстраненно, словно проверяя мальчиков на прочность. Старший Андрей тянется к отцу, пытаясь доказать свою взрослость, а младший Иван не доверяет ему и все время противится его требованиям. Но чем дальше мальчики отъезжают от дома, тем сильнее растет напряжение: отец скрывает цели поездки, а его приказы становятся все более странными.



Эта работа мгновенно принесла Андрею Звягинцеву признание как в России, так и за ее пределами. Так, на кинофестивале в Венеции картина получила несколько наград, в том числе «Золотого льва». Смотреть фильм «Возвращение» будет интересно не только ценителям творчества режиссера, но и тем, кто любит кино о непростых семейных отношениях.

