Возвращение (фильм, 2003) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Возвращение» 2003 года — драма о двух братьях, внезапно столкнувшихся с человеком, которого они почти не помнят. Эта картина — дебютная режиссерская работа Андрея Звягинцева.
Иван и Андрей живут с матерью и бабушкой; отец исчез много лет назад, но однажды появляется так же неожиданно, как и пропал. Он берет с собой сыновей в поездку — вроде бы обычную, «в поход», но при этом ведет себя жестко и отстраненно, словно проверяя мальчиков на прочность. Старший Андрей тянется к отцу, пытаясь доказать свою взрослость, а младший Иван не доверяет ему и все время противится его требованиям. Но чем дальше мальчики отъезжают от дома, тем сильнее растет напряжение: отец скрывает цели поездки, а его приказы становятся все более странными.
Эта работа мгновенно принесла Андрею Звягинцеву признание как в России, так и за ее пределами. Так, на кинофестивале в Венеции картина получила несколько наград, в том числе «Золотого льва». Смотреть фильм «Возвращение» будет интересно не только ценителям творчества режиссера, но и тем, кто любит кино о непростых семейных отношениях.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Звягинцев
- Актёр
Константин
Лавроненко
- ВГАктёр
Владимир
Гарин
- Актёр
Иван
Добронравов
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- ЕААктриса
Елизавета
Александрова
- ЛДАктёр
Лазарь
Дубовик
- ЛКАктриса
Любовь
Казакова
- ГПАктриса
Галина
Попова
- АСАктёр
Алексей
Сукновалов
- АСАктёр
Андрей
Сумин
- ВМСценарист
Владимир
Моисеенко
- АНСценарист
Александр
Новотоцкий
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- АБХудожница
Анна
Бартули
- ВММонтажёр
Владимир
Могилевский
- МКОператор
Михаил
Кричман
- АДКомпозитор
Андрей
Дергачев