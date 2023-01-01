Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»

Режиссёры

Эндрю Силвер

Andrew Silver
Режиссёр

Актёры

Ленор Занн

Lenore Zann
АктрисаSusan
Фредерик Форрест

Frederic Forrest
АктёрBrian Stoving
Джон Уолкатт

John Walcutt
АктёрDay Whittaker
Ли Стетсон

Lee Stetson
АктёрDaniel Montross
Том Ролапп

Tom Rolapp
АктёрLucky the Mechanic
Лиза Блейк Эдвардс

Lisa Blake Richards
АктрисаAnn Stoving
Ариэль Аберг-Ригер

Ariel Aberg-Riger
АктрисаDiana at Three
Карлене Крокетт

Karlene Crockett
АктрисаDiana Stoving
Дэннис Хертер

Dennis Hoerter
АктёрMechanic's Assistant
Энн Френсис

Anne Francis
АктрисаEileen Sedgeley

Сценаристы

Эндрю Силвер

Andrew Silver
Сценарист
Дональд Харингтон

Donald Harington
Сценарист

Продюсеры

Йонг-Хи Сильвер

Yong-Hee Silver
Продюсер
Филип Дж. Спинелли

Philip J. Spinelli
Продюсер
Сэмюэл Бенедикт

Samuel Benedict
Продюсер

Монтажёры

Гэбриэлль Гилберт Ривз

Gabrielle Gilbert Reeves
Монтажёр

Композиторы

Рагнар Гриппе

Ragnar Grippe
Композитор