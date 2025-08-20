Возвращение (фильм, 1985) смотреть онлайн
О фильме
Когда тишина семейных тайн становится слишком громкой, единственный выход — прислушаться к шепоту памяти. Фильм «Возвращение» 1985 года — это фэнтезийное с элементами хоррора путешествие в прошлое, где спрятаны ключи к настоящему.
Диана Стовинг ощущает, что мать скрывает от нее нечто важное об их прежней жизни в Массачусетсе. Обратившись к помощи гипнотизера, девушка погружается в глубины подсознания, где обнаруживает необъяснимую связь с давно ушедшим дедом. Поиски Дианы приводят к открытиям, которые ставят под вопрос все, что она знала о своей семье и самой себе. Каждое новое воспоминание становится частью пазла, ведущего к давно забытой правде.
Смотреть «Возвращение» можно как тонкое напоминание о том, что наши корни определяют нас гораздо сильнее, чем кажется. Фильм исследует связь поколений и невидимые нити, что связывают с теми, кого уже нет.
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Силвер
- ЛЗАктриса
Ленор
Занн
- ФФАктёр
Фредерик
Форрест
- ДУАктёр
Джон
Уолкатт
- ЛСАктёр
Ли
Стетсон
- ТРАктёр
Том
Ролапп
- ЛБАктриса
Лиза
Блейк Эдвардс
- АААктриса
Ариэль
Аберг-Ригер
- ККАктриса
Карлене
Крокетт
- ДХАктёр
Дэннис
Хертер
- ЭФАктриса
Энн
Френсис
- ЭССценарист
Эндрю
Силвер
- ДХСценарист
Дональд
Харингтон
- ЙСПродюсер
Йонг-Хи
Сильвер
- ФДПродюсер
Филип
Дж. Спинелли
- СБПродюсер
Сэмюэл
Бенедикт
- ГГМонтажёр
Гэбриэлль
Гилберт Ривз
- РГКомпозитор
Рагнар
Гриппе