Возвращение (фильм, 1985) смотреть онлайн

Когда тишина семейных тайн становится слишком громкой, единственный выход — прислушаться к шепоту памяти. Фильм «Возвращение» 1985 года — это фэнтезийное с элементами хоррора путешествие в прошлое, где спрятаны ключи к настоящему.



Диана Стовинг ощущает, что мать скрывает от нее нечто важное об их прежней жизни в Массачусетсе. Обратившись к помощи гипнотизера, девушка погружается в глубины подсознания, где обнаруживает необъяснимую связь с давно ушедшим дедом. Поиски Дианы приводят к открытиям, которые ставят под вопрос все, что она знала о своей семье и самой себе. Каждое новое воспоминание становится частью пазла, ведущего к давно забытой правде.



Смотреть «Возвращение» можно как тонкое напоминание о том, что наши корни определяют нас гораздо сильнее, чем кажется. Фильм исследует связь поколений и невидимые нити, что связывают с теми, кого уже нет.

