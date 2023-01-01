Возвращение (фильм, 1983) смотреть онлайн

Возвращение
Возвращение

1983, The Returning
Ужасы, Детектив18+

О фильме

Двое мужчин оказываются одержимы духами коренных американцев после того, как по отдельности забредают на место священного захоронения. Джон и Сибил, вернувшись домой с сыном из поездки в пустыню Мохаве, привозят с собой необычный камень на память о поездке. Камень издаёт странные звуки и вызывает другие ужасные необъяснимые явления.

США
Ужасы, Детектив

