Возвращение (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, The Returning
Ужасы, Детектив18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Двое мужчин оказываются одержимы духами коренных американцев после того, как по отдельности забредают на место священного захоронения. Джон и Сибил, вернувшись домой с сыном из поездки в пустыню Мохаве, привозят с собой необычный камень на память о поездке. Камень издаёт странные звуки и вызывает другие ужасные необъяснимые явления.
Возвращение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джоэл
Бендер
- ХРАктёр
Х.Е.Д.
Редфорд
- ТДАктёр
Террелл
Дуган
- ГУАктёр
Гэбриел
Уолш
- ДХАктёр
Джон
Хансен
- РУАктриса
Рут
Уоррик
- ССАктриса
Сьюзен
Страсберг
- ВААктёр
Виктор
Арнольд
- БПАктёр
Бриан
Поэлман
- МОАктёр
Мости
Ошли
- ПНСценарист
Патрик
Нэш
- МЭПродюсер
Майк
Эдвардс
- СФПродюсер
Салли
Фэйли
- ПДПродюсер
Патрик
Диллон
- СФХудожник
Стефен
Финкин
- ДЛМонтажёр
Дэниэл
Ловенталь
- ГМКомпозитор
Гарри
Манфредини