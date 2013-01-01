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Возвращение героя

Возвращение героя (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Last Stand
Боевики102 мин18+

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Сюжет

Опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчатся к мексиканской границе на бронированной, оснащенной первоклассным вооружением машине. У них на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских Лос-Анджелеса, теперь у него появился повод вспомнить старые деньки...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение героя»

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