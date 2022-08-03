Возвращение домовенка (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Возвращение домовенка
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+
О фильме
Ворона спасла домового Кузю от Бабы-Яги и вернула его девочке Наташе.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АЗРежиссёр
Аида
Зябликова
- Актёр
Георгий
Вицин
- СТАктриса
Светлана
Травкина
- ЭПАктриса
Элеонора
Прохницкая
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- АКАктёр
Андрей
Крюков
- ГБАктёр
Григорий
Большаков
- ГГАктёр
Георгий
Горбачев
- МВСценарист
Марина
Вишневецкая
- ТАСценарист
Татьяна
Александрова
- ЕБПродюсер
Е.
Бобровская
- ТММонтажёр
Татьяна
Моргунова
- КИОператор
Константин
Инешин
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович