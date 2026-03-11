Войско Мын Бала (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Жаужүрек мың бала
Военный, Драма12+
Первая половина XVIII века, переломная эпоха казахской истории. В кровопролитной войне с джунгарами единство и героизм казахского народа становятся решающей силой на пути к обретению свободы.
СтранаКазахстан
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АСРежиссёр
Акан
Сатаев
- АТАктёр
Асылхан
Толепов
- АУАктёр
Аян
Утепберген
- КААктриса
Куралай
Анарбекова
- ТМАктёр
Тлектес
Мейрамов
- ЭОАктёр
Эдуард
Ондар
- НААктёр
Нурлан
Алимжанов
- ДСАктёр
Даурен
Сергазин
- АААктёр
Айдос
Акмырзаев
- МБАктёр
Мейржан
Бейсенбеков
- ДЖАктёр
Досхан
Жолжаксынов
- ТЖАктёр
Тунгышбай
Жаманкулов
- БААктёр
Берик
Айтжанов
- АБАктёр
Азат
Базаркелды
- ЕСАктёр
Есим
Сегизбаев
- ЦЦАктёр
Цэгмид
Цэрэнболд
- БЖАктёр
Бэх-Очир
Жаргалсайхан
- ЛБАктёр
Луушаа
Баттулга
- АААктриса
Алия
Ануарбек
- СААктёр
Сухээгийн
Ариунбямба
- ГЭАктёр
Ганболдын
Эрдэнэбилэг
- ГЗАктёр
Гомбын
Золбоот
- ТЖСценарист
Тимур
Жаксылыков
- ЖССценарист
Жайык
Сыздыков
- ММСценарист
Мухамеджан
Мамырбеков
- ЕНПродюсер
Ескендир
Нурберген
- АУПродюсер
Алия
Увальжанова
- АКПродюсер
Анна
Качко
- КРМонтажёр
Кристофер
Робин Белл
- ХКОператор
Хасанбек
Кыдыралиев
- РГКомпозитор
Ренат
Гайсин