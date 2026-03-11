Войско Мын Бала (фильм, 2012) смотреть онлайн

Войско Мын Бала
2012, Жаужүрек мың бала
Военный, Драма12+

Первая половина XVIII века, переломная эпоха казахской истории. В кровопролитной войне с джунгарами единство и героизм казахского народа становятся решающей силой на пути к обретению свободы.

Страна
Казахстан
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

