Фильмы
Война красавиц
Актёры и съёмочная группа фильма «Война красавиц»

Режиссёры

Патрис Леконт

Patrice Leconte
Режиссёр

Актёры

Бенуа Пульворд

Benoît Poelvoorde
АктёрFranck Chevrel
Оливия Бонами

Olivia Bonamy
АктрисаCécile
Жак Мату

Jacques Mathou
АктёрMaire Charmoussey
Кристиан Шарметан

Christian Charmetant
АктёрMaire Super Charmoussey
Беатрис Мишель

Béatrice Michel
АктрисаFemme maire Charmoussey
Мишель Гарсиа

Michèle Garcia
АктрисаFemme maire Super Charmoussey
Синтия Гроджия

Cynthia Groggia
Актриса
Альбер Дельпи

Albert Delpy
АктёрPère du maire Super Charmoussey
Лоран Гамелон

Laurent Gamelon
АктёрGaby le coiffeur
Жан-Поль Комар

Jean-Paul Comart
Актёр

Сценаристы

Жан-Филипп Блайм

Jean-Philippe Blime
Сценарист
Фред Кавайе

Fred Cavayé
Сценарист

Продюсеры

Жан-Филипп Блайм

Jean-Philippe Blime
Продюсер

Операторы

Жан-Мари Дрюжо

Jean-Marie Dreujou
Оператор

Композиторы

Этьен Перрушон

Étienne Perruchon
Композитор