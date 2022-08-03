Война красавиц
Война красавиц

Война красавиц (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, La guerre des miss
Комедия85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Актер-неудачник Франк Шеврель приезжает в родную деревушку Шармвиль готовить местных девушек к конкурсу красоты. Земляки возлагают большие надежды на Франка и верят, что с его помощью смогут наконец обойти конкурентов из Верхнего Шармвиля, которые вечно во всем выигрывают.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb