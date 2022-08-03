Война красавиц (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, La guerre des miss
Комедия85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Актер-неудачник Франк Шеврель приезжает в родную деревушку Шармвиль готовить местных девушек к конкурсу красоты. Земляки возлагают большие надежды на Франка и верят, что с его помощью смогут наконец обойти конкурентов из Верхнего Шармвиля, которые вечно во всем выигрывают.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ПЛРежиссёр
Патрис
Леконт
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- ОБАктриса
Оливия
Бонами
- ЖМАктёр
Жак
Мату
- КШАктёр
Кристиан
Шарметан
- БМАктриса
Беатрис
Мишель
- МГАктриса
Мишель
Гарсиа
- СГАктриса
Синтия
Гроджия
- АДАктёр
Альбер
Дельпи
- ЛГАктёр
Лоран
Гамелон
- ЖКАктёр
Жан-Поль
Комар
- ЖБСценарист
Жан-Филипп
Блайм
- ФКСценарист
Фред
Кавайе
- ЖБПродюсер
Жан-Филипп
Блайм
- ЖДОператор
Жан-Мари
Дрюжо
- ЭПКомпозитор
Этьен
Перрушон