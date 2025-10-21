Война и мир
ДрамаМелодрамаВоенныйИсторическийСергей БондарчукНиколай ИвановСергей БондарчукЛев ТолстойВячеслав ОвчинниковСергей БондарчукЛюдмила СавельеваВячеслав ТихоновОлег ТабаковБорис ЗахаваАнатолий КторовАнастасия ВертинскаяАнтонина ШурановаВиктор СтаницынИрина СкобцеваБорис СмирновВасилий ЛановойКира ГоловкоИрина ГубановаАлександр БорисовОлег ЕфремовГиули ЧохонелидзеВладислав СтржельчикАнгелина СтепановаНиколай ТрофимовЖан-Клод БаллардНиколай РыбниковЭдуард МарцевичНиколай ТолкачёвЕлена ТяпкинаСергей ЕрмиловНонна МордюковаМихаил ХрабровВасилий БадаевПетр СавинСемён СвашенкоВиктор МургановСергей НиконенкоДаниил НетребинАлексей ГлазыринНиколай ХрящиковВладимир ПриходькоД. СиваковН. СорокинА. БолдыревАлександр ДегтярьАлексей БахарьИван ЖевагоГалина КравченкоНиколай ГринькоСтанислав ЧеканВ. СофроновЯнис ГрантиньшЛев ПоляковДжемма Фирсова
Война и мир
18+